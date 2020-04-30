Собянин: заболевание Мишустина - сигнал, что рано говорить о преодолении эпидемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что заражение премьер-министра РФ Михаила Мишустина коронавирусом является сигналом о необходимости отложить популистские разговоры о преодолении проблем, связанных с распространением инфекции.

"Ничего хорошего в этом абсолютно нет. Но это просто сигнал всем нам: давайте мы отложим разговоры какие-то популистские, что у нас все замечательно, что мы тут уже все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим. Но чем это закончится? Боюсь, что ничем хорошим", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Собянин отметил, что Мишустин постоянно тестировался на наличие коронавируса и старался избегать лишних контактов. "Тем не менее, видите, какой факт мы имеем", - добавил мэр.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил о том, что у него выявлен коронавирус. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.