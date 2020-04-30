{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Архангельской области у 30 медиков выявили заражение коронавирусом

Всего в регионе официально подтверждены 213 случаев заболевания

ТАСС, 30 апреля. Заражение новым коронавирусом было выявлено у 30 медиков в Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Заразилось коронавирусом в регионе пять врачей и 25 медсестер по всем больницам", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что всего выздоровело десять врачей, шесть медсестер и четыре человека медицинского персонала.

По данным регионального штаба на 30 апреля, в Архангельской области официально подтверждены 213 случаев заболевания, из них 46 пациентов выписано. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 15 новых случаев новой коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Врачи из Москвы провели для медиков Ингушетии курс по лечению пациентов с коронавирусом
В частности, обучающий курс прошли реаниматологи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС