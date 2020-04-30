В Архангельской области у 30 медиков выявили заражение коронавирусом

ТАСС, 30 апреля. Заражение новым коронавирусом было выявлено у 30 медиков в Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Заразилось коронавирусом в регионе пять врачей и 25 медсестер по всем больницам", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что всего выздоровело десять врачей, шесть медсестер и четыре человека медицинского персонала.

По данным регионального штаба на 30 апреля, в Архангельской области официально подтверждены 213 случаев заболевания, из них 46 пациентов выписано. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 15 новых случаев новой коронавирусной инфекции.