В поселке Акбулак в Оренбургской области ввели карантин

ОРЕНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Карантин введен в поселке Акбулак в Оренбургской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, въезд в населенный пункт и выезд из него запрещены, сообщил в четверг региональный оперштаб.

"Карантин по коронавирусу введен в поселке Акбулак. Закрыто движение транспорта на въезд и выезд из населенного пункта. Исключение - автомобили экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения. Карантин продлится с 30 апреля по 13 мая включительно", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Стопкоронавирус56.

Минздрав Оренбургской области рекомендовал населению максимально сократить контакты друг с другом внутри поселка и вызывать бригаду скорой медицинской помощи при появлении первых признаков респираторного заболевания.