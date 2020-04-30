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В поселке Акбулак в Оренбургской области ввели карантин

Он продлится до 13 мая

ОРЕНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Карантин введен в поселке Акбулак в Оренбургской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, въезд в населенный пункт и выезд из него запрещены, сообщил в четверг региональный оперштаб.

"Карантин по коронавирусу введен в поселке Акбулак. Закрыто движение транспорта на въезд и выезд из населенного пункта. Исключение - автомобили экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения. Карантин продлится с 30 апреля по 13 мая включительно", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Стопкоронавирус56.

Минздрав Оренбургской области рекомендовал населению максимально сократить контакты друг с другом внутри поселка и вызывать бригаду скорой медицинской помощи при появлении первых признаков респираторного заболевания.

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29 апреля на онлайн-брифинге вице-губернатор - заместитель председателя правительства по социальной политике, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что больница Акбулакского района, в котором проживают около 24 тыс. человек, временно не принимает пациентов из-за заболевания пневмонией нескольких медицинских работников. На момент выявления пневмонии у медицинского персонала в больнице находились 13 пациентов, часть из них были выписаны домой, других перевели в больницы Оренбурга, предназначенные для контактных пациентов. Минздраве придерживаются версии, что заражение могло произойти в результате бытового контакта, но потом пошло распространение среди медицинских работников больницы.

За последние сутки, по словам Савиновой, в Акбулакском районе выявлено 10 случаев коронавирусной инфекции, общее число достигло 18. В Оренбургской области после небольшого снижения новых случаев заражения в четверг поставлено 70 диагнозов COVID-19, общее количество, по данным регионального Минздрава, возросло до 740. 21 новый случай выявлен при тестировании приезжающих в регион. На сегодняшний день выздоровели уже 179 человек (60 - за последние сутки), три летальных случая. Сейчас восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппарату ИВЛ, еще 128 оренбуржцев - в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.

О пандемии

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
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