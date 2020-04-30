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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Адвокат Кокорина связывает подачу иска телеведущей с рассмотрением кассации на приговор

Защита футболиста указывает на "тот факт, что он не причинял никакого ущерба ни автомобилю Ольги Ушаковой, ни ее водителю", рассказала Татьяна Стукалова
Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Защита футболиста Александра Кокорина связывает подачу иска о компенсации за поврежденный во время инцидента в октябре 2018 года автомобиль телеведущей Ольги Ушаковой с обжалованием приговора во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Об этом сообщила в четверг ТАСС адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

"Сегодня прочитала в одном из интервью с истицей, что для нее самой новость, что иск подан только сейчас. Но, скорее всего, это связано с тем, что защита Кокорина обжалует в Кассационном суде приговор и указывает на тот факт, что он не причинял никакого ущерба ни автомобилю Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту - прим. ТАСС), ни ее водителю Соловчуку. По-другому не могу это объяснить, так как деньги в размере 200 тыс. рублей давно лежат у нее на счету, она и ее представитель об этом уведомлены", - сказала Татьяна Стукалова.

Она добавила, что существует и внесудебный порядок разрешения таких споров. "Никто из ответчиков не получал от истца каких-либо предложений по урегулированию данного вопроса. Кроме того, Павел Мамаев и сегодня готов погасить данный ущерб, и с таким ходатайством, которое было рассмотрено и удовлетворено следствием, уже выступала защита Павла в 2018 году" , - пояснила адвокат.

В четверг стало известно, что телеведущая Ольга Ушакова (Маслий) подала иск к футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину и еще двум участникам инцидента на 321 тыс. рублей. Беседа по иску назначена на 6 мая в Савеловском суде Москвы.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов ранее рассказал ТАСС, что "Павел готов единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время".

Дело футболистов

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром спортсмены в компании еще нескольких человек стали участниками драки с водителем автомобиля Mercedes у гостиницы "Пекин". Водитель, гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Нападавшие разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит Ольге Ушаковой). Позднее в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику были нанесены несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к году и шести месяцам.

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РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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