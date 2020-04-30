Медиков Петербурга, которые лечат пациентов с коронавирусом, расселят в гостиницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга обеспечат для медицинских работников, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом, проживание в гостиницах. Об этом в четверг в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил вице-губернатор города Владимир Княгинин.

"Буквально на днях будет развернута система, когда мы врачей будем селить на время работы с коронавирусом за пределами дома в гостиницах, обеспечивая им нормальные условия жизни в этот период", - сказал он.

В четверг глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто выразил мнение, что одной из причин заражения медиков коронавирусом мог стать тот фактор, что врачи из одной семьи работают в разных стационарах и, таким образом, инфекция распространяется в учреждениях.

По последним данным городского комитета по здравоохранению, всего инфекционная Боткинская больница Санкт-Петербурга приняла на лечение 251 медицинского работника, заразившегося коронавирусом, 162 еще остаются в учреждении. Ранее сообщалось, что в Мариинской больнице Санкт-Петербурга заразились коронавирусом 17 сотрудников, положительные тесты на коронавирус получили около 300 пациентов и сотрудников НИИ им. Вредена, семеро врачей больницы Святого Георгия. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли. Умерла и сотрудница городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус, но женщина с пациентами не контактировала.

Всего в Петербурге выявлено 4 062 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 779 человек, умер 31.