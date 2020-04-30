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Пандемия коронавируса нового типа
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Контактировавшие лично с Мишустиным будут изолированы и сдадут анализ на коронавирус

Сам премьер-министр будет находиться в одном из медучреждений
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин еще несколько недель назад максимально ограничил очные контакты, однако те, кто в последнее время лично контактировал с главой кабмина, будут изолированы и сдадут анализы на коронавирус. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

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"Очное общение с председателем правительства было максимально ограничено уже несколько недель назад, - сказал он. - Все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференцсвязи или телефонных звонков".

"Те, кто лично контактировал с председателем правительства, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование", - подчеркнул Беляков.

Представитель премьера заверил, что Мишустин проинформировал президента РФ Владимира Путина о заражении коронавирусом, как только получил результаты тестов. "Как только пришли результаты тестов, председатель правительства сразу проинформировал президента", - сказал он.

По словам Белякова, пока Мишустин будет находиться на лечении, кабмин продолжит работу в штатном режиме. "Заседание правительства 7 мая состоится, как и было запланировано", - добавил он.

Беляков также добавил, что премьер будет находиться в одном из медучреждений под наблюдением врачей.

"Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений. Под наблюдением врачей", - сказал представитель премьера, отвечая на вопрос, где будет проводить самоизоляцию Мишустин и будет ли он лечиться амбулаторно.

Ранее в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил премьера позвонить ему из больницы.

Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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