Власти Нью-Йорка расследуют инцидент с обнаружением тел 60 человек в грузовиках

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк начал расследование инцидента с обнаружением тел 60 человек в грузовиках, принадлежащих похоронному бюро. С таким заявлением выступил в четверг глава ведомства Говард Цукер.

"Мы открыли расследование в отношении этого похоронного бюро, - указал он на ежедневной встрече с журналистами, которую проводит губернатор штата Эндрю Куомо. - Ранее в Департамент здравоохранения на него жалоб не поступало". Цукер при этом не уточнил, какое наказание может понести руководство данной организации, однако отметил, что власти направили всем похоронным бюро штата предупреждение о недопустимости повторения подобных инцидентов.

В среду вечером телекомпания CNN сообщила, что полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, которые стояли на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро. По словам источников телекомпании в правоохранительных органах, в одном из грузовиков отсутствовала система охлаждения. В полицию обратились местные жители.

Штат Нью-Йорк является сейчас одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. В нем выявлено уже свыше 299 тыс. случаев заражения, зафиксировано более 23,4 тыс. летальных исходов. Такую информацию приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.