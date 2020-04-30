{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Нью-Йорка расследуют инцидент с обнаружением тел 60 человек в грузовиках

Ранее полиция обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, которые находились рядом с похоронным бюро

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк начал расследование инцидента с обнаружением тел 60 человек в грузовиках, принадлежащих похоронному бюро. С таким заявлением выступил в четверг глава ведомства Говард Цукер.

"Мы открыли расследование в отношении этого похоронного бюро, - указал он на ежедневной встрече с журналистами, которую проводит губернатор штата Эндрю Куомо. - Ранее в Департамент здравоохранения на него жалоб не поступало". Цукер при этом не уточнил, какое наказание может понести руководство данной организации, однако отметил, что власти направили всем похоронным бюро штата предупреждение о недопустимости повторения подобных инцидентов.

В среду вечером телекомпания CNN сообщила, что полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, которые стояли на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро. По словам источников телекомпании в правоохранительных органах, в одном из грузовиков отсутствовала система охлаждения. В полицию обратились местные жители.

Штат Нью-Йорк является сейчас одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. В нем выявлено уже свыше 299 тыс. случаев заражения, зафиксировано более 23,4 тыс. летальных исходов. Такую информацию приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Врачи из Москвы провели для медиков Ингушетии курс по лечению пациентов с коронавирусом
В частности, обучающий курс прошли реаниматологи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС