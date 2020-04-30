Первый медицинский университет в Петербурге начал принимать пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Стационар Санкт-Петербургского государственного университета имени академика И.П. Павлова первый из числа федеральных учреждений начал принимать пациентов с коронавирусом. В университете подготовили 100 коек, прием начался досрочно, сообщили в четверг в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"Прием пациентов [в Первом Санкт-Петербургском государственном университете имени академика И.П. Павлова] начался уже 30 апреля вместо планируемой ранее даты 14 мая", - говорится в сообщении.

В учреждении развернули 100 коек, в ближайшее время их число увеличат до 150, а при необходимости - до 250. По словам ректора университета Сергея Багненко, в стационаре есть достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, кислорода, медикаментов, средств индивидуальной защиты для медицинского и обслуживающего персонала. В центре также достаточно специалистов, которые прошли дополнительное обучение. В учреждении организовали зонирование, шлюзы и санпропускники.

Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, также к 1 мая должны быть готовы к приему пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге такие федеральные учреждения, как Северо-Западный государственный медицинский университет им. Мечникова и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, они подготовят до 300 коек. Примерно до 1 тыс. коек к 14 мая организуют НМИЦ им. Алмазова, Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии и Клиническая больница 122 им. Соколова. До 50 коек к 15 мая подготовит 442 военный клинический госпиталь.

Всего в Петербурге выявлено 4 062 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 779 человек, умер 31.