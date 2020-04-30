Плавучий госпиталь Comfort покинул гавань Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, прибывший в Нью-Йорк 30 марта для оказания медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса, в четверг около 13:00 по времени восточного побережья США (20:00 мск) покинул гавань Нью-Йорка и направился на военно-морскую базу в Норфолке (штат Вирджиния) для дезинфекции. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

Первый пациент на борт Comfort поступил 1 апреля, а всего за время работы плавучего госпиталя в Нью-Йорке его персонал принял 182 пациентов.

Первоначально планировалось, что военно-морской госпиталь поможет разгрузить больницы города, а на борту будут оказывать помощь только тем, кто не заразился коронавирусной инфекцией. Однако уже 6 апреля руководство госпиталя приняло решение принимать пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, и теперь Comfort должен пройти дезинфекцию на базе в Норфолке.

Как сообщила в четверг пресс-служба Северного командования Вооруженных сил США, на церемонии проводов корабля командующий Северным командованием генерал ВВС США Терренс О'Шонесси отметил, что отплытие Comfort на базу "указывает на то, что ситуация в области борьбы с пандемией меняется к лучшему". В то же время он указал, что 682 военных медика "будут продолжать выполнять свои обязанности в Нью-Йорке до тех пор, пока в этом будет необходимость".

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 1,04 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 61 тыс. человек.