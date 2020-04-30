В СКФО продлили режим самоизоляции до 11 мая

ГРОЗНЫЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции из-за пандемии новой коронавирусной инфекции продлили на начало мая во всех регионах Северного Кавказа. Об этом свидетельствуют данные местных властей.

Главы Ингушетии, Чечни, Северной Осетии и Ставропольского края подписали указы о продлении самоизоляции до 11 мая включительно, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии режим сохраняется до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Вместе с тем, в Чеченской Республике Кадыров поручил оперштабу разработать план поэтапного снятия ограничений в регионе с 12 мая. На время майских выходных в регионе будет усилен режим контроля за передвижением жителей. "Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают. Из-за того, что они неделю не могут усидеть дома, мы не можем рисковать здоровьем людей", - отметил на совещании оперативного штаба глава Чечни.

За сутки новые 380 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в регионах Северного Кавказа, таким образом, число инфицированных достигло 4 240. Наибольшее число заражений приходится на Дагестан - 158 человек, таким образом, общая цифра подтвержденных случаев в регионе достигла 1 389. В Северной Осетии зафиксировано 836 случаев заболевания, в том числе 73 - за последние сутки. Выздоровели в регионе 84 пациента, четверо умерли. В Чечне положительные тесты за сутки подтверждены у 20 человек, общее число заразившихся 485, из них 231 пациент выписан из больницы, семь умерли.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 456 случаев заражения коронавирусом, 44 человека заразились за прошедшие сутки, выздоровели 62 человека, умерли двое. В Ингушетии 43 новых случая заражения коронавирусом, всего в республике 722 инфицированных, из которых 129 человек и 22 умерли. В Карачаево-Черкесии число инфицированных достигло 352 - плюс 22 за сутки, выздоровели в республике 16 человек выздоровели, двое - скончались.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.