Эксперт полагает, что через 15 лет зритель будет управлять телеэфиром

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Телеэфир в течение 15 лет претерпит колоссальные изменения, классическое программирование уйдет, а эфиром будут управлять зрители. Такое мнение в четверг высказал Артур Джанибекян - основатель Comedy Club Production, первый заместитель руководителя субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" в интервью продюсеру Алексею Бокову на Synergy online Forum 2020.

"Интернет зайдет в телевизионный ящик, люди будут по привычке также приходить домой, включать и видеть не какой-то текущий кадр, текущий эфир, а определенные интерактивные ленты, нажимая на которые, они попадут в тот или иной мир, - считает медиаменеджер. - Из классического телевидения уйдет фактор диктовки, то есть эфир не будет идти вне зависимости от человека, а именно человек и будет управлять эфиром. Это принципиально поменяется в телевидении через 15 лет".

Телевизор, по его мнению, превратится в большой супермаркет, где вместо сегодняшнего предложения "тысяч чего-то, будет 20 млрд чего угодно", и каждый человек будет находить все, что ему заблагорассудится.

Медиаменеджер также считает, что в будущем будут полностью задействованы голограммы, вплоть до непосредственного введения человека в эфир. Он также призвал обратить пристальное внимание на развитие VR-технологии. "Если VR станет массовым элементом, это категорически поменяет телевидение, видеосервисы и все остальное, потому что это концептуально меняет предложение", - заключил он.

Говоря о видеосервисах, Джанибекян заметил, что культура легального индивидуального потребления контента в настоящее время начала активно формироваться в России. "В нашей стране народ начинает понимать, что такое видеосервис. Очень многие начинают влюбляться в видеосервисы, тем самым это все начинает прокладывать себе новый путь - считает эксперт. - Телевидение и видеосервис сложно сравнивать, но их конкуренция еще больше повлияет на двигатель телевидения - рекламу, телевидение от этого получит еще больше отрицательной энергии. Видеосервисы в любом случае - это будущее".