Володин пообещал найти 50% средств на строительство инфекционного центра в Саратове

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал найти 50% средств, необходимых на строительство новой инфекционной больницы в Саратове. Он оценил стоимость центра в 2,2 млрд рублей, сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в Госдуму.

По данным правительства региона, ранее губернатор Валерий Радаев поддержал предложение Торгово-промышленной палаты области по строительству бизнесом современного инфекционного комплекса в Саратове и перечислил на эти цели свою месячную зарплату.

"Сегодня 462 млн рублей на строительство новой инфекционной больницы поступит в регион. Вячеслав Володин рассказал, что постарается найти 50% средств на строительство инфекционной больницы. Он призвал правительство области объединить усилия для возведения нового инфекционного центра в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

В размещенном на странице видеообращении Володин сообщает, что в области нет современного медицинского комплекса. По словам спикера Госдумы, проект строительно-монтажных работ инфекционной больницы стоит порядка 1,2 млрд рублей, еще около миллиарда необходимо на оборудование больницы.

По данным оперштаба, в Саратовской области зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции. В регионе в соответствии с нормативом развернуто 1 211 коек, дополнительно подготовлены 330 коек на базе двух федеральных учреждений, также планируется развернуть еще 200 региональных коек. В медицинских организациях имеется 139 аппаратов искусственной вентиляции легких, сформирован резерв из 171 аппарата ИВЛ. Медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают 1 432 медицинских работника.