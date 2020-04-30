Глава МИД Израиля на русском языке пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац пожелал в четверг скорейшего выздоровления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, у которого подтвержден коронавирус.
"Желаем премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления", - написал Кац в Twitter по-русски.
Желаем премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 30, 2020
We wish Russian Prime Minister Mishustin a speedy recovery.@GovernmentRF
Ранее в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей.