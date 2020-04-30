Глава МИД Израиля на русском языке пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац пожелал в четверг скорейшего выздоровления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, у которого подтвержден коронавирус.

Ранее в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей.