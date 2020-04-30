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Власти США пожелали Мишустину скорейшего и полного выздоровления

Ранее у премьер-министра России выявили коронавирус

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов в четверг пожелали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, у которого был подтвержден коронавирус, скорейшего и полного выздоровления.

"Соединенные Штаты желают премьер-министру Мишустину скорейшего и полного выздоровления", - заявил корреспонденту ТАСС представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса", - добавил он.

Ранее в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил премьера позвонить ему из больницы.

Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСШАРоссия
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