Власти США пожелали Мишустину скорейшего и полного выздоровления

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов в четверг пожелали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, у которого был подтвержден коронавирус, скорейшего и полного выздоровления.

"Соединенные Штаты желают премьер-министру Мишустину скорейшего и полного выздоровления", - заявил корреспонденту ТАСС представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса", - добавил он.

Ранее в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил премьера позвонить ему из больницы.

Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.