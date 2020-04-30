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В Петербурге с 1 мая начнут отключать архитектурно-художественную подсветку в ночное время

Ограничения будут действовать до сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга с 1 мая сократит время работы архитектурно-художественной подсветки на фасадах зданий и конструкциях инженерных сооружений до 23:00 мск в целях экономии бюджетных средств. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

"Для оптимизации расходов бюджета Санкт-Петербурга до сентября 2020 года будет ограничен режим работы оборудования художественной подсветки. С 1 мая светильники на фасадах зданий, конструкциях инженерных сооружений, прожекторы подсветки будут включаться, согласно графику работы наружного освещения, и отключаться в 23:00 мск", - говорится в сообщении.

Новый график работы городской подсветки не распространяется на мемориальные надписи и памятники, которые не должны, как и Вечный огонь, угасать даже в ночное время. Это 28 объектов, в числе которых стела и надпись "Город-герой Ленинград" на площади Восстания, световые обозначения годов Великой Отечественной войны на площади Мужества, Блокадная подстанция на набережной Фонтанки, Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы и другие.

Уличное освещение, которое является элементом безопасности жизнедеятельности горожан, также будет работать в прежнем режиме, без отключений в ночные часы.

В оперативном управлении учреждения по организации наружного освещения Санкт-Петербурга "Ленсвет" находится около 500 городских объектов - фасады зданий, мосты, памятники, которые подсвечивают 91,7 тыс. светильников общей мощностью 4,4 тыс. кВт. По оценкам властей, отключение подсветки в ночные часы позволит сэкономить 13,6 млн рублей.

Теги
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