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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умерли еще 47 человек с коронавирусом

Общее число летальных случаев в городе составляет 658
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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Еще 47 пациентов с коронавирусом нового типа умерли в столице за последние сутки. Общее число летальных случаев составило 658, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 

Коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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