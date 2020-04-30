Рогозин сообщил, что на предприятиях Роскосмоса умерли шесть человек с коронавирусом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Число работников ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось до 173, шестеро умерли. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter .

"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 20:00 30.04.2020 года: всего заболевших - 173, выздоровевших - 16, умерших - шесть", - написал Рогозин.

Накануне глава Роскосмоса сообщал о 148 случаях заражения среди работников ракетно-космической отрасли. Сутки назад было известно о четырех случаях смерти пациентов с подтвержденным вирусом. Ранее в четверг глава Звездного городка Евгений Баришевский сообщил, что среди сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина восемь человек заражены новой инфекцией.

Коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.