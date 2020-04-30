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Пандемия коронавируса нового типа

Новгородская область не будет вводить электронные пропуска из-за коронавируса

Как сообщил губернатор Андрей Никитин, при ухудшении ситуации регион не будет применять систему QR-кодов, которые используются в Москве

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Новгородской области не будут вводить электронные пропуска, чтобы контролировать передвижение граждан в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

"Будут ли в Новгородской области вводиться электронные пропуска? Скорее нет. На сегодняшний день эти сложные конструкции с QR-кодами, с заполнением анкет на госуслугах - это все очень неудобно для людей пожилого возраста. Это неудобно для людей, находящихся и живущих в сельской местности. Поэтому на сегодняшний день я это вижу нецелесообразным", - сказал губернатор.

Он также уточнил, что при ухудшении ситуации с распространением инфекции власти региона не будут прибегать к системе QR-кодов, которые используются в Москве. "Если ситуация с коронавирусом будет развиваться по негативному сценарию, мы будем смотреть какие-то элементы подобные. Но это будет связано не с QR-кодами, а с смс-информированием", - уточнил Никитин.

По словам губернатора, на данный момент в регионе выявлено 279 случаев заражения, 22 человека полностью выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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