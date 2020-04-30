Кудрин пожелал Мишустину выздоровления и призвал россиян соблюдать самоизоляцию

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, у которого подтвержден коронавирус, и призвал россиян соблюдать самоизоляцию во время майских праздников.

"У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Желаю ему скорейшего выздоровления. От вируса никто не застрахован. Призываю всех во время майских праздников соблюдать самоизоляцию. Будьте здоровы, берегите родных и себя", - написал Кудрин в своем Twitter.

В четверг Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Исполняющим обязанности главы кабмина на период его болезни станет его первый заместитель Андрей Белоусов.