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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ считает, что страны Африки должны постепенно выходить из ограничительных мер

Директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моети отметила, что на континенте не произошло взрывного роста числа инфицированных

ПРЕТОРИЯ, 30 апреля. /ТАСС/. Странам Африки не следует торопиться с отменой ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа. Такую позицию высказали в четверг в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в интернете, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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"Национальные и региональные ограничения помогли замедлить распространение коронавируса, однако он продолжает представлять опасность для общества, - заявила директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моети. - Если правительства африканских стран излишне быстро снимут ограничительные меры, то мы рискуем потерять все выгоды, которые от них получили".

Матшидисо Моети отметила, что в Африке не произошло взрывного роста числа инфицированных новым коронавирусом. При этом она подчеркнула важность тестирования и отслеживания контактов инфицированных лиц для выявления на ранних стадиях новых заболевших.

Гана стала первой страной Африки, которая 20 апреля сняла основную часть ограничений, касавшихся передвижения людей, работы предприятий и магазинов. В Южно-Африканской Республике 1 мая заканчивается продолжавшийся пять недель общенациональный карантин. Самая густонаселенная страна континента, Нигерия, выходит из карантина 4 мая.

На данный момент в Африке выявлено 36 460 инфицированных новым коронавирусом, 1 581 пациент умер.

Теги
ЮАРГанаНигерияПандемия коронавируса нового типа
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