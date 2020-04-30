ВОЗ считает, что страны Африки должны постепенно выходить из ограничительных мер

ПРЕТОРИЯ, 30 апреля. /ТАСС/. Странам Африки не следует торопиться с отменой ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа. Такую позицию высказали в четверг в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в интернете, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Национальные и региональные ограничения помогли замедлить распространение коронавируса, однако он продолжает представлять опасность для общества, - заявила директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моети. - Если правительства африканских стран излишне быстро снимут ограничительные меры, то мы рискуем потерять все выгоды, которые от них получили".

Матшидисо Моети отметила, что в Африке не произошло взрывного роста числа инфицированных новым коронавирусом. При этом она подчеркнула важность тестирования и отслеживания контактов инфицированных лиц для выявления на ранних стадиях новых заболевших.

Гана стала первой страной Африки, которая 20 апреля сняла основную часть ограничений, касавшихся передвижения людей, работы предприятий и магазинов. В Южно-Африканской Республике 1 мая заканчивается продолжавшийся пять недель общенациональный карантин. Самая густонаселенная страна континента, Нигерия, выходит из карантина 4 мая.

На данный момент в Африке выявлено 36 460 инфицированных новым коронавирусом, 1 581 пациент умер.