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Пандемия коронавируса нового типа

Врач рассказал, что инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

Несоблюдение режима самоизоляции может спровоцировать новые заражения, предупредил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Инкубационный период заражения новой коронавирусной инфекцией может достигать трех недель. Несоблюдение режима самоизоляции может спровоцировать новые заражения и ужесточение принятых мер. Об этом рассказал директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков в четверг в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"Пока меньше пациентов не становится, расслабляться не нужно. Лучше уже дотерпеть и переждать весь этот карантин, и потом спокойно выйти из него всей страной и начать работать. Если сейчас будут какие-то послабления даны самому себе, когда ты находишься на карантине, люди опять перезаражаются, надо понимать, что инкубационный период может быть до трех недель. Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры, надо потерпеть еще", - сказал он.

Петриков призвал москвичей не выходить из дома и подождать, пока это все закончится. Он также отметил, что заболевают и умирают медработники, у которых тоже есть семьи, дети, жены, родители. "Если человек не думает о себе, когда он выходит прогуливаться возле своего дома или где-то еще, то подумайте о тех людях, которые работают с такими пациентами, которые каждый день находятся под риском смерти", - подчеркнул Петриков.

По его словам, через несколько дней в НИИ им. Склифосовского будет 67 реанимационных коек, что обусловлено ростом числа тяжелых пациентов, которые требуют не только кислородной поддержки, но и вентиляции легких. "Чем больше реанимационных коек, тем больше возможности помочь людям. То, что мы видим по пациентам, которые поступают к нам, они тяжелее, чем те пациенты, которые были несколько недель назад. У них развивается очень серьезная пневмония, которая очень быстро протекает", - сказал Петриков.

Он уточнил, что особенность инфекции заключается в скорости ее изменения: человек чувствует себя хорошо, но в один день его состояние ухудшается, и он умирает. "Заражение легких, которое возникает при этой инфекции, в первую очередь, связано с нарушением циркуляции крови в легких, образованием микротромбов, поражения клеток, которые выстилают сосуды. Это известные вещи, лечение, которое проводится этим пациентам, в частности, направлено на коррекцию свертываемости крови и прерывание шторма из цитакинов, который вызывает нарушение микроциркуляции", - заключил директор НИИ имени Склифосовского.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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