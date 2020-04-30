Врач рассказал, что инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

"Пока меньше пациентов не становится, расслабляться не нужно. Лучше уже дотерпеть и переждать весь этот карантин, и потом спокойно выйти из него всей страной и начать работать. Если сейчас будут какие-то послабления даны самому себе, когда ты находишься на карантине, люди опять перезаражаются, надо понимать, что инкубационный период может быть до трех недель. Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры, надо потерпеть еще", - сказал он.

Петриков призвал москвичей не выходить из дома и подождать, пока это все закончится. Он также отметил, что заболевают и умирают медработники, у которых тоже есть семьи, дети, жены, родители. "Если человек не думает о себе, когда он выходит прогуливаться возле своего дома или где-то еще, то подумайте о тех людях, которые работают с такими пациентами, которые каждый день находятся под риском смерти", - подчеркнул Петриков.

По его словам, через несколько дней в НИИ им. Склифосовского будет 67 реанимационных коек, что обусловлено ростом числа тяжелых пациентов, которые требуют не только кислородной поддержки, но и вентиляции легких. "Чем больше реанимационных коек, тем больше возможности помочь людям. То, что мы видим по пациентам, которые поступают к нам, они тяжелее, чем те пациенты, которые были несколько недель назад. У них развивается очень серьезная пневмония, которая очень быстро протекает", - сказал Петриков.

Он уточнил, что особенность инфекции заключается в скорости ее изменения: человек чувствует себя хорошо, но в один день его состояние ухудшается, и он умирает. "Заражение легких, которое возникает при этой инфекции, в первую очередь, связано с нарушением циркуляции крови в легких, образованием микротромбов, поражения клеток, которые выстилают сосуды. Это известные вещи, лечение, которое проводится этим пациентам, в частности, направлено на коррекцию свертываемости крови и прерывание шторма из цитакинов, который вызывает нарушение микроциркуляции", - заключил директор НИИ имени Склифосовского.