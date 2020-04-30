Лавров: проект "Бессмертные письма Победы" поможет увековечить память борцов с нацизмом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Проект "Бессмертные письма Победы", в рамках которого проводится сбор и оцифровка писем военных лет, внесет вклад в сохранение памяти о подвиге борцов с нацизмом. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к организаторам и участникам проекта, опубликованном в четверг на сайте министерства.

Презентация проекта прошла в четверг в формате видеоконференции в российском внешнеполитическом ведомстве, сообщили в дипломаты. Мероприятие организовано Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО и национальным координатором сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в России.

"В год 75-летия Победы особое значение приобретает работа по увековечиванию подвига тех, кто спас мир от ужасов коричневой чумы. На решение этой задачи ориентирована инициатива заслуженной артистки России Алсу Абрамовой "Бессмертные письма Победы", проходящая под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, - говорится в обращении. - Ценим то, что в ее реализации принимают деятельное участие представители как нашей страны, так и целого ряда зарубежных государств".

Министр обратил внимание на то, что в нынешних условиях подобные проекты, которые позволяют вспомнить об общем прошлом и укрепить связь поколений, заслуживают особенного уважения. "Особо отмечу подключение к данному начинанию ассоциированных школ ЮНЕСКО, - добавил он. - Убежден: объединение интеллектуального и творческого потенциала послужит делу сохранения памяти и отстаивания исторической правды".