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75-летие Победы

МИД России передал портрет летчице-ветерану, написанный художником из США

В ведомстве с сожалением отметили, что лично вручить картину Галине Павловне не удалось - герой войны находится на самоизоляции

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России передало портрет ветерана Великой Отечественной войны Галины Брок-Бельцовой, написанный специально для нее американским художником, Союзу женщин летных специальностей "Авиатриса". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях МИД РФ.

"30 апреля сотрудники МИД России передали портрет летчицы Галины Павловны Брок-Бельцовой Союзу женщин летных специальностей "Авиатриса", членом которого является заслуженная ветеран", - указали в министерстве.

"Картину американского художника Стэна Стокса, написанную им специально для летчицы, передал представителям Посольства России в США авиационный музей в Палм-Спрингсе. Примечательно, что наши коллеги получили ее во время награждения медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." еще одного героя, ветерана советских ВВС, сослуживца легендарного аса Александра Покрышкина Григория Тимофеевича Фаина, проживающего в Лос-Анджелесе. Проделав огромный путь в 12 тыс. км по земле и воздуху, произведение искусства оказалось в России, дойдя нашими стараниями до адресата", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ с сожалением отметили, что лично вручить картину Галине Павловне не удалось - герой войны находится на самоизоляции, ответственно следуя рекомендации оставаться дома в разгар пандемии коронавирусной инфекции.

В феврале 2020 года Галина Павловна, которая и сегодня занимается активной общественной и патриотической деятельностью, отметила 95-летний юбилей. В преддверии Дня Победы желаем ей здоровья и долгих лет жизни", - подчеркнули в МИД РФ.

Брок-Бельцова была штурманом пикирующего бомбардировщика Пе-2, она воевала в составе 125-го гвардейского Борисовского орденов Суворова и Кутузова бомбардировочного авиационного полка имени М.М. Расковой. В16 лет Брок-Бельцова добровольно поступила в 1-е Московское Краснознаменное военно-авиационное училище связи, в 1943 году была направлена в Йошкар-Олу в 3-й запасный авиационный полк, где переучилась на штурмана. В 1944 году летчица выполнила своё первое боевое задание, всего она совершила 36 боевых вылетов. Брок-Бельцова награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степени, боевыми медалями.

Теги
СШАРоссия75-летие Победы
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