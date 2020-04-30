Майкл Пенс после критики стал пользоваться защитной маской

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс изменил позицию и стал пользоваться тканевой маской, рекомендованной на время пандемии коронавируса нового типа. Об этом свидетельствует размещенное телекомпанией NBC видео посещения Пенсом в четверг предприятия по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в штате Индиана.

Вице-президента США в ходе визита на совместное предприятие General Motors (GM) и Ventec Life Systems сопровождали глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро и губернатор штата Эрик Холкомб. "Вы вносите вклад в общее дело", - сказал Пенс одному из работников предприятия. Пенс и все присутствующие были в масках.

Ведущие американские СМИ ранее раскритиковали вице-президента США за то, что он подает дурной пример американцам, не пользуясь средством индивидуальной защиты от заражения. Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота на прошлой неделе проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской. В беседе с журналистами вице-президент объяснил отсутствие маски тем, что он не заражен новым коронавирусом.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США в начале апреля скорректировали свою позицию и рекомендовали американцам закрывать лица тканевыми масками. Президент США Дональд Трамп дал понять, что сам не станет пользоваться этим средством индивидуальной защиты, за что был подвергнут жесткой критике. Американский лидер, однако, оставил за членами своей администрации право самостоятельно решать, надевать маску на брифингах или нет.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,043 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 61 288 человек, выздоровели 124 449.