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Пандемия коронавируса нового типа

Больницу под Саратовом закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус у пациента

По данным пресс-службы областного Минздрава, изолированы все, кто находился в больнице

САРАТОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Краснокутскую районную больницу Саратовской области по предписанию Роспотребнадзора закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у умершего пациента, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного Минздрава.

"В больнице введены максимальные ограничительные мероприятия. Она работает, но не в привычном режиме, вход и выход ограничены. Чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции, все, кто находился в больнице, изолированы. Разумеется, с обеспечением их питанием и всем необходимым", - сказали в Минздраве.

В больнице ТАСС подтвердили, что учреждение закрыто на карантин.

По данным оперштаба, в Саратовской области зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции. В регионе в соответствии с нормативом развернуто 1 211 коек, дополнительно подготовлены 330 коек на базе двух федеральных учреждений, также планируется развернуть еще 200 региональных коек. В медицинских организациях имеется 139 аппаратов искусственной вентиляции легких, сформирован резерв из 171 аппарата ИВЛ. Медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают 1 432 медицинских работника.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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