Строительство онкоцентра в Калининграде возобновят в мае

КАЛИНИНГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Калининградской области подписали контракт на завершение строительства онкологического центра в поселке Родники под Калининградом. Об этом губернатор области Антон Алиханов сообщил в четверг на своей странице в Instagram.

"Новый контракт сегодня подписали. Возобновляем строительство в мае", - написал Алиханов.

В октябре 2018 года контракт на строительство онкоцентра на 4,202 млрд рублей был заключен с подмосковной компанией "Артель". Планировалось, что объект сдадут в конце 2020 года. В декабре 2019 года контракт с подрядчиком был расторгнут по инициативе областных властей. Работы на объекте остановлены. Против руководства компании "Артель" и субпорядчика "СМУ Артель" возбуждены три уголовных дела по статьям о мошенничестве, невыплате заработной платы и создании юридического лица без намерения осуществлять деятельность.

По словам Алиханова, сейчас подрядчиком по строительству онкоцентра стала московская компания "Пэтруско". "Пэтруско" участвовала в первом конкурсе на право строительства онкоцентра, но проиграла ее компании "Артель". Теперь ей предстоит завершить строительство объекта.

Ранее губернатор отметил, что все необходимые средства для завершения строительства есть в полном объеме. Он уточнил, что область финансово не пострадала в результате действий предыдущего подрядчика. Компания "Артель" внесла в качестве обеспечения на этапе заключения контракта почти $10 млн - около 656 млн рублей на счет областного онкоцентра.

Онкоцентр состоит из пяти корпусов, которые возводятся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), к 1 декабря 2019 года подрядчик должен был выполнить работы по строительству на 3,6 млрд рублей. Фактически обязательства исполнены на 621,3 млн рублей (14,8%) от объемов обязательств по этапам контракта согласно календарному графику. Срок ввода онкоцентра перенесен на 2021 год.