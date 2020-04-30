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Пандемия коронавируса нового типа
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Скворцова: в последние недели РФ уже почти была на плато по распространению коронавируса

Удалось существенно снизить темпы наращивания инфекции, отметила глава Федерального медико-биологического агентства

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия в последние недели уже практически находилась на плато по количеству заразившихся новой коронавирусной инфекцией, заявила в четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

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"Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев", - сказала она.

Скворцова отметила, что, исходя из опыта других стран, после выхода на плато могут происходить колебания в числе заразившихся.

Глава ФМБА напомнила, что во время майских праздников необходимо минимизировать социальные контакты. "Если есть дачи, можно выезжать и на дачи, - добавила она. - Но на дачах ... люди должны оставаться [в контакте только ] со своими домашними".

Коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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