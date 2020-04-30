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Источником коронавируса в НИИ им. Вредена стал вернувшийся из Турции сотрудник

Учреждение было закрыто на карантин с 8 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Источником коронавируса в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Вредена, где заразились коронавирусом около 300 человек, стал сотрудник, приехавший из Турции и нарушивший самоизоляцию. Об этом в четверг в эфире телеканала "78" сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Один сотрудник НИИ им. Вредена приехал из Турции, по закону четырнадцать дней должен был пробыть в самоизоляции. На четвертый день он выходит, проводит определенные мероприятия и в результате заносит инфекцию в больницу, большое количества людей заражается. Еще хуже, что за это время были выписаны больные, которые уехали в другие регионы и понесли (инфекцию) дальше", - сказал Беглов.

Губернатор также напомнил об ответственности за грубые нарушения закона в условиях пандемии коронавируса. "У нас возбуждено уже пять уголовных дел. Это не шутки", - добавил Беглов.

НИИ им. Вредена закрыт на карантин с 8 апреля. Ранее директор института Рашид Тихилов сообщал ТАСС, что в учреждении заразились коронавирусом около 300 человек, среди которых пациенты и сотрудники. Сам директор также был госпитализирован из-за коронавируса. Сейчас в институте по согласованию с Роспотребнадзором идет постепенная выписка пациентов после получения ими отрицательных анализов на коронавирус.

НИИ им. Вредена - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входят 22 клинических и 10 научных отделений. В институте функционируют 760 коек.

По последним данным, в Петербурге выявлено 4 062 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 779 человек, умерли 31.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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