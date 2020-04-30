Надежду Бабкину выписали из больницы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома. Об этом певица сообщила в четверг на своей странице в Instagram.

"Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам и, конечно, всему коллективу московского государственного театра "Русская песня" за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день", - написала Бабкина.

Артистка подчеркнула, что "благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму врачей" ей удалось "полностью восстановиться после тяжелого заболевания". Певица также выразила благодарность среднему и младшему медицинскому персоналу "за отзывчивость, внимание и теплоту", мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю московского департамента здравоохранения Алексею Хрипуну и всем поклонникам, которые за нее переживали.

Пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил ТАСС 7 апреля, что 70-летняя певица госпитализирована с пневмонией, ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. В тот же день депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что артистка введена в медикаментозную кому. 14 апреля ее концертный директор Сергей Горох говорил, что певица в сознании, в стабильном состоянии.