{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Надежду Бабкину выписали из больницы

Артистка заявила, что "благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму врачей" ей удалось полностью восстановиться после заболевания

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома. Об этом певица сообщила в четверг на своей странице в Instagram.

"Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам и, конечно, всему коллективу московского государственного театра "Русская песня" за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день", - написала Бабкина.

Артистка подчеркнула, что "благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму врачей" ей удалось "полностью восстановиться после тяжелого заболевания". Певица также выразила благодарность среднему и младшему медицинскому персоналу "за отзывчивость, внимание и теплоту", мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю московского департамента здравоохранения Алексею Хрипуну и всем поклонникам, которые за нее переживали.

Пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил ТАСС 7 апреля, что 70-летняя певица госпитализирована с пневмонией, ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. В тот же день депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что артистка введена в медикаментозную кому. 14 апреля ее концертный директор Сергей Горох говорил, что певица в сознании, в стабильном состоянии.

Теги
РоссияБабкина, Надежда Георгиевна
Реклама на ТАСС
В Австрии завершается режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС