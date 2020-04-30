МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Рыбаки-любители могут получить право продавать уловы в рамках пилотного проекта в одном регионе, сообщили ТАСС в Росрыболовстве.

Росрыболовство подготовило две концепции, согласно которым любители имеют право продавать уловы. Данный вопрос обсуждался представителями ведомства и регионов России.

"В результате обсуждения все регионы согласились, что данные концепции не могут быть распространены на всей территории России, с учетом разных условий и социально-экономической ситуации. Пока возможность реализации данных концепций обсуждается в рамках пилотного проекта в одном из регионов", - отметили в Росрыболовстве.

Как уточнили в ведомстве, уже поступили отзывы от 65 субъектов РФ, 50 регионов высказались против.

"Активно поддержали концепцию реализации уловов рыбаков-любителей три региона - Мурманская, Магаданская и Томская области", - привела пресс-служба слова заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова. Этим регионам поручено дополнительно подготовить оценку экономической эффективности, возможных объемов вылова и количества рыбаков-любителей, заинтересованных в реализации своих уловов.

По предварительной оценке Мурманской области, количество таких пользователей может составить не менее 500 человек, доход - порядка 50 млн рублей в год, сообщили в Росрыболовства. При этом, отметил замруководителя ведомства, общий объем вылова может составить порядка 1,5 тыс. тонн в месяц, что уже сравнимо с объемами промышленного, а не любительского рыболовства.

В настоящее время рассматривается вопрос реализации квотируемых видов водных биоресурсов - прежде всего трески и пикши. Два подхода предусматривают возможность продажи случайно возникших излишков в результате осуществления любительской рыбалки и выделения квот для ИП и малого бизнеса.

В ведомстве добавили, что в ходе совещания были рассмотрены предложения по местам реализации уловов - частным образом на рынке или путем сдачи в приемных пунктах рыбоперерабатывающих заводов. Также обсуждались вопросы обеспечения качества и сертификации данной продукции с учетом отзывов Россельхознадзора и Роспотребнадзора, необходимые изменения в законодательство. Обсуждение концепций вовлечения в коммерческий оборот уловов водных биологических ресурсов, добытых при осуществлении любительского рыболовства, будет продолжено, заключили в Росрыболовстве.