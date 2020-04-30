Режим самоизоляции на майские праздники и позже продлили все регионы России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Все российские регионы, где режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса был установлен до конца апреля, к вечеру четверга продлили его на майские праздники или до середины месяца. В каждом четвертом субъекте режим продолжает действовать до особого распоряжения, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

Режим нерабочих дней, действующий в стране с 30 марта, с учетом майских праздников продлится по 11 мая. Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, из-за распространения коронавируса ввели все регионы РФ.

Часть субъектов продолжают ужесточать меры в условиях пандемии. Например, все больше регионов вводят так называемый масочный режим и обязывают граждан находиться в общественных местах в масках или респираторах. Власти также ограничивают посещение лесов и охоту. В Тамбовской области, где выявлено 612 случаев заражения коронавирусом, до конца майских праздников запретили продавать товары для отдыха, в том числе мангалы.

Увеличивается число регионов, которые усиливают контроль за соблюдением самоизоляции, вводят пропускной режим и ограничения на въезд. Так, с четверга электронные пропуска стали обязательными для въезда в Рязанскую и Тульскую области, которые граничат с Московской. К настоящему моменту власти более половины российских регионов ограничили въезд в отдельные населенные пункты или на территорию всего субъекта. В некоторых регионах пропуска нужны не только для передвижения на транспорте, но и для всех перемещений вне дома.

В то же время на майские праздники вводятся и некоторые послабления. Например, в Бурятии и нескольких других регионах с 1 мая разрешили ездить на дачу гражданам старше 65 лет, при этом они должны добираться туда на личном транспорте с соблюдением всех мер предосторожности. В некоторых субъектах власти запускают специальные "дачные" маршруты, разрешают работать магазинам, продающим садовый инвентарь.