Режим самоизоляции на майские праздники и позже продлили все регионы России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Все российские регионы, где режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса был установлен до конца апреля, к вечеру четверга продлили его на майские праздники или до середины месяца. В каждом четвертом субъекте режим продолжает действовать до особого распоряжения, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.
Режим нерабочих дней, действующий в стране с 30 марта, с учетом майских праздников продлится по 11 мая. Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, из-за распространения коронавируса ввели все регионы РФ.
Часть субъектов продолжают ужесточать меры в условиях пандемии. Например, все больше регионов вводят так называемый масочный режим и обязывают граждан находиться в общественных местах в масках или респираторах. Власти также ограничивают посещение лесов и охоту. В Тамбовской области, где выявлено 612 случаев заражения коронавирусом, до конца майских праздников запретили продавать товары для отдыха, в том числе мангалы.
Увеличивается число регионов, которые усиливают контроль за соблюдением самоизоляции, вводят пропускной режим и ограничения на въезд. Так, с четверга электронные пропуска стали обязательными для въезда в Рязанскую и Тульскую области, которые граничат с Московской. К настоящему моменту власти более половины российских регионов ограничили въезд в отдельные населенные пункты или на территорию всего субъекта. В некоторых регионах пропуска нужны не только для передвижения на транспорте, но и для всех перемещений вне дома.
В то же время на майские праздники вводятся и некоторые послабления. Например, в Бурятии и нескольких других регионах с 1 мая разрешили ездить на дачу гражданам старше 65 лет, при этом они должны добираться туда на личном транспорте с соблюдением всех мер предосторожности. В некоторых субъектах власти запускают специальные "дачные" маршруты, разрешают работать магазинам, продающим садовый инвентарь.
При этом регионы продолжают расширять списки организаций, которые могут функционировать во время нерабочих дней. С мая во многих субъектах смогут работать не только системно значимые производства, но и парикмахерские, непродовольственные магазины с отдельными входами, химчистки, прачечные и другие организации сферы услуг.
О режиме повышенной готовности
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения. Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил 6-8 мая нерабочими днями. Таким образом, режим нерабочих дней с учетом праздников продлится по 11 мая.
В большинстве субъектов введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. При этом в некоторых регионах ограничения действуют только для определенной части населения, например, для лиц старше 65 лет и групп риска.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.