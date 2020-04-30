CNN: госпиталь в Центральном парке Нью-Йорка для заразившихся коронавирусом свернут в мае

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Мобильный госпиталь в Центральном парке Нью-Йорка, предназначенный для заразившихся коронавирусом нового типа, планируется свернуть в течение мая. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на сеть городских больниц Mount Sinai.

В мобильном госпитале, рассчитанном на 68 коек, в настоящий момент медицинская помощь оказывается 18 пациентам. Как отмечает CNN, при оптимальном сценарии объект будет свернут во вторую неделю мая.

Данный госпиталь принял первых пациентов в начале текущего месяца. Материально-техническую поддержку и координацию работ мобильного госпиталя обеспечивают городские власти. Они выдали временное разрешение на использование территории Центрального парка, которая является государственной собственностью.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 61 717 человек, выздоровели 124 979. Согласно данным управления здравоохранения Нью-Йорка, в этом городе подтверждено 162 212 случаев заражения коронавирусом и 17 774 летальных исхода.