Полиция Петербурга будет проводить в майские праздники рейды по местам скопления людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Полиция и Росгвардия в Санкт-Петербурге будут проводить рейды в потенциальных места массового скопления людей в праздничные дни с 1 по 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга в четверг.

"С 1 по 11 мая совместные патрули полиции и Росгвардии будут выходить в рейды по проверке потенциальных мест массового пребывания людей", - говорится в сообщении. По мнению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в ближайшее время завершения карантина ожидать не приходится.

Как он сказал в прямом эфире канала 78.ru, нарушителей выявленных в ходе рейдов, обяжут выплатить крупные штрафы. В то же время, он отметил, что пожилым жителям Петербурга разрешен выезд на дачи в Ленинградскую область. Однако дачникам запрещено совершать покупки на трассе, поэтому горожанам стоит закупаться в городе или в садоводческих магазинах.

"Границы между городом и Ленинградской областью не закрываются. С 1 по 12 мая для пенсионеров будет восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах и бесплатный - в пригородных поездах в одну сторону из Санкт-Петербурга", - процитировали губернатора в пресс-службе администрации.

Беглов также добавил, что договор по беспрепятственному выезду на дачи действует только между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Владельцы дач в соседних регионах (Карелия, Вологодская, Псковская области и другие регионы) смогут попасть туда, только выполнив требований местной администрации. При этом после возвращения из этих регионов петербуржцам придется пройти двухнедельный режим самоизоляции. Кроме того, огородничество на территории Санкт-Петербурга из-за отсутствия необходимых условий для обеспечения безопасности запрещено.

В Петербурге и Ленинградской области на сегодняшний день находятся более 3 тысяч садоводств, в которых летом проживает около 2,5 млн. петербуржцев. В садоводствах с 1 мая будут работать 35 амбулаторий, 18 из них уже начали работу досрочно. Также на территории садоводств будет организована розничная торговля.