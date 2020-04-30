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Пандемия коронавируса нового типа

Имя умершего от коронавируса ульяновского врача присвоят районной больнице в селе Карсун

Он проработал в медучреждении 47 лет

УЛЬЯНОВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Карсунская районная больница в Ульяновской области получит имя умершего от коронавируса врача Владимира Фиошина, который проработал в медучреждении 47 лет. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Карсунская районная больница будет носить имя умершего врача-рентгенолога Владимира Фиошина, с такой инициативой вышли его коллеги. Свое предложение они озвучили сегодня на встрече с главой региона Сергеем Морозовым в районной больнице. Морозов поддержал инициативу коллектива", - отметили в пресс-службе.

Коллеги Владимира Ивановича вспоминают о нем с теплотой. Врач отдал работе в медучреждении 47 лет. 

Как сообщил Морозов, семье доктора будет оказана материальная помощь. Сейчас этот вопрос находится на контроле органов соцзащиты.

В Карсунском районе Ульяновской области зафиксировано наибольшее в регионе число случаев заражения - 186. Как сообщила в четверг во время онлайн-встречи президента России Владимира Путина с волонтерами доброволец Айгуль Минибаева, которая работает в Карсуне, добровольцы помогают выявить зараженных коронавирусом с помощью анкетирования. Минибаева пояснила, что у каждого добровольца есть специальные чек-листы с вопросами о наличии основных симптомов инфекции. "Мы подходим к домам жителей и задаем эти вопросы. Затем <…> (в случае выявления признаков - прим. ТАСС) мы отправляем сразу же информацию медикам, которые выдвигаются для выявления проб", - уточнила она.

По данным оперативного регионального штаба по ситуации с коронавирусом на 30 апреля, в Ульяновской области подтверждено 429 случаев заражения. Выздоровело 48 человек, четыре пациента умерли.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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