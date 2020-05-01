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Пандемия коронавируса нового типа

Минкультуры продлило срок действия мер по борьбе с коронавирусом до 11 мая

Предусмотренные меры будут действовать вплоть до отдельного указания Министерства культуры об отмене этих мер

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ продлило срок действия мер по борьбе с коронавирусной инфекцией до 11 мая. Соответствующий приказ опубликован в четверг на сайте Минкультуры.

"Руководителям находящихся в ведении Минкультуры России организаций, не являющихся организациями, реализующими образовательные программы высшего образования в области искусств, (далее - Организации) обеспечить неукоснительное исполнение Указа, исключив присутствие работников на рабочих местах с 1 по 11 мая 2020 г.", - говорится в документе.

Уточняется, что в ведомствах, организующих образовательные программы в области искусств, необходимо определить численность работников, которые в период с 1 по 11 мая будут обеспечивать функционирование данных организаций, а также организовать обучение по образовательным программам в области с искусств посредством дистанционных занятий. Сотрудники образовательных организаций должны быть проинформированы по поводу изменения рабочего режима.

Предусмотренные меры будут действовать вплоть до отдельного указания Министерства культуры об отмене этих мер.

Коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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