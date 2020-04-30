Митрополит Варсонофий совершил молитвенный объезд Петербурга со святынями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил в четверг молитвенный объезд города по Кольцевой автодороге со святынями. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

"Автомобиль с чудотворной иконой Божией Матери "Всех скорбящих Радость" с грошиками из храма Святой Троицы ("Кулич и Пасха") и с ковчегом мощей святых из Константино-Еленинского монастыря проехал по КАДу", - говорится в сообщении.

В пути священнослужители прочитали "акафисты Воскресению Христову, Пресвятой Богородицe, великомученику Пантелеимону, Всем святым, в земле Санкт-Петербургской просиявшим". Также был отслужен молебен о прекращении эпидемии.

Во вторник сообщалось, что храмы Санкт-Петербургской епархии РПЦ продолжат проводить богослужения без участия прихожан до особого распоряжения, которое последует при улучшении эпидемиологической обстановки в городе. В период действия в городе особых мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, организованы прямые трансляции богослужений из храмов епархии на их страницах в соцсетях "ВКонтакте", Instagram и в YouTube, а также на сайте митрополии. В настоящее время в этом списке - более 20 храмов.