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Шествия онлайн, концерты на радио и флешмобы: как россияне отметят 1 Мая

В этом году из-за пандемии коронавируса почти все праздничные мероприятия переносятся в онлайн

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Празднование 1 Мая в России в этом году в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса пройдет в необычном для страны формате: почти все мероприятия переносятся в онлайн. Для интернет-пространства профсоюзы и представители политических партий подготовили разные форматы - от виртуальных митингов до флешмобов о людях труда и концертов на радио.

Так, КПРФ анонсировала "всероссийскую интернет-маевку", которая в уже в офлайне перерастет в "одиночные пикеты депутатов КПРФ с требованиями защиты прав пострадавших от увольнений и невыплат зарплат в период карантина". Кроме того, по данным пресс-службы компартии, юристы КПРФ "во всех регионах продолжат онлайн-консультации по защите трудовых прав".

Митинг в режиме онлайн проведет и ЛДПР. "В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, ЛДПР проведет традиционную первомайскую акцию без офлайн-гостей", - проинформировала пресс-служба либерал-демократов.

Планируется, что в актовом зале Института мировых цивилизаций соберутся лишь депутаты Госдумы от ЛДПР и лидер партии Владимир Жириновский. "Все будут сидеть на безопасном друг от друга расстоянии, не менее 2-3 метров, и по очереди выступят со сцены", - пояснила партийная пресс-служба, уточнив, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях. Всем желающим предлагается написать свои лозунги и призывы в публичный чат. "Все они будут систематизированы и после митинга переданы каждому спикеру, включая лидера партии", - пообещали в ЛДПР.

Радиоконцерт и рабочее совещание

"Справедливая Россия" решила отметить Первомай праздничной музыкальной программой на "Справедливом радио". "Для всех, кто скучает дома, мы предлагаем присоединиться к нашей первомайской онлайн-демонстрации и вместе вспомнить песни, прославляющие нашу Родину, тружеников, весну и, конечно же, счастье", - призывает официальный сайт справороссов.

Предполагается, что в эфир будут выходить лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, руководители региональных отделений партии, депутаты, а слушатели радиостанции смогут поделиться "теплыми воспоминаниями о Первомае и своим хорошим настроением", передать приветы и заказать любимые песни.

У "Единой России" в День труда пройдет онлайн-совещание, посвященное вопросам совершенствования трудового законодательства, его проведет председатель партии, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Как сообщила пресс-служба единороссов, в совещании примут участие в том числе представители правительства РФ, профсоюзов и экспертного сообщества.

Выступление комиков и возложение цветов

Профессиональные союзы организуют в интернете своеобразную "перекличку", сообщал ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. В 10:00 по московскому времени в режиме онлайн будет связь со всеми регионами, которые расскажут, как они голосуют за первомайскую резолюцию, которая им была направлена.

В Санкт-Петербурге, где в 1891 году прошла первая в России маевка, представители профсоюзов возложат цветы к стеле рядом с судостроительным заводом "Северная верфь". Остальные первомайские торжества в городе пройдут, как и везде, онлайн.

Члены карельского Союза профсоюзов проведут стрим на YouTube для молодежи, где расскажут об истории праздника, во время которого будет рассказана история появления 1 Мая, а также интересные смешные моменты, происходившие в эту дату. А Федерация профсоюзов Челябинской области совместно с членскими организациями готовит серию остросоциальных роликов о проблеме низких доходов работающего населения. Героями станут представители разных профессий - работники южноуральских предприятий.

В Сибири пройдет студенческий концерт Новосибирского государственного университета "Маевка", которая будет посвящена медицинским работникам - для них из оборудованных студий сыграют рок-группы и выступят комики вуза. В Магадане в рамках виртуального проекта "Первомай-2020. Мы вместе" на городских видеоэкранах и телевизионных СМИ будут транслироваться видеосюжеты и презентации о трудовых коллективах города. В Пермском крае для пропаганды идей Первомая будут использовать все доступные средства передачи информации: социальные сети, сайты, плакаты, газеты, рассылки. В Удмуртии, где продолжают работать большое количество крупных заводов, предприятия оформят свои проходные и включат традиционную для демонстраций музыку.

Флаги и подарки

Жители Камчатского края смогут поделиться своими трудовыми достижениями, планами и задачами на будущее, представить свои коллективы на специально созданном для этого администрацией региона сайте. В Псковской области профсоюзы 1 мая впервые за всю историю существования организации проведут интернет-митинг. Учитывая, что это мероприятие проходит в период ограничений из-за борьбы с коронавирусом, активисты выбрали лозунг "Солидарность сильнее заразы".

На юге России, в Сочи, запустили масштабный первомайский флешмоб "#ФлагиМира" в поддержку мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса. Любой желающий может разместить слова солидарности в соцсетях с изображением флагов любых стран с хештегами #ВМЕСТЕМЫПОБЕДИМ и #ФлагиМира, либо вывесить символику других государств за окном своей квартиры или на балконе, тем самым поддержать друг друга в непростое для всего мира время, сообщили в администрации города-курорта.

В некоторых регионах жителям предлагают делиться фотографиями, посвященными празднику в соцсетях. Так, на Ставрополье молодежный совет краевой Федерации профсоюзов в режиме самоизоляции запустил челлендж #вспомнимпервомай. В Instagram жители края выкладывают свои фотографии с первомайских демонстраций прошлых лет. Похожую акцию проведут и крымские профсоюзы, которые организовали на своем сайте и в соцсетях разместят детское, студенческое, любое фото, которое создаст праздничное настроение. Креативно к встрече Первомая в новых условиях подошли волгоградские профсоюзы - они организовали онлайн-фотомарафон "Мгновения 1 Мая", посвященный 30-летию образования Федерации независимых профсоюзов России и 115-летию профсоюзного движения в стране, на их основе будет создана фотохроника истории праздника Первомая.

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