В РВИО рассказали, что водрузить Знамя Победы над Рейхстагом мечтал каждый красноармеец

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Знамя Победы, которое ровно 75 лет назад - 1 мая 1945 года - было поднято над Рейхстагом, мечтал водрузить каждый солдат и офицер Красной армии, сказал ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Самодельные красные знамена, флаги и флажки имелись в передовых частях и подразделениях, они вручались штурмовым группам, потому что каждый боец мечтал водрузить Красное Знамя, чтобы показать, что мы шли к Рейхстагу от стен Москвы и Ленинграда, через Сталинград и Курскую дугу", - сказал он.

По словам Мягкова, здание Рейхстага обороняли части СС, известные своей жестокостью. "Наши войска уже 29 апреля приблизились к центру столицы Третьего рейха, и вскоре в зоне видимости передовых советских частей показалось массивное серое здание Рейхстага. Бои за него развернули 150-я 171-я стрелковые дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова. Овладение Рейхстагом было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии. 30 апреля советские бойцы начали решительный штурм, им противостояли более тысячи отборных сил нацистов. Это были эсэсовцы всех мастей: латышские, эстонские, датские, норвежские, а центр Берлина обороняли и украинские националисты, то есть это были не просто немцы, а отъявленные головорезы и убийцы мирного населения и военнопленных в концлагерях", - подчеркнул историк.

Три героя

Еще до штурма Рейхстага военный совет 3-й ударной армии вручил командованию своих дивизий девять штурмовых флагов по типу государственного флага СССР. Одно из этих знамен под номером пять было передано в 150-ю стрелковую дивизию.

"Первыми в 22:30 30 апреля водрузили штурмовое Красное знамя на крыше Рейхстага на скульптурной группе "Богиня победы" артиллерийские разведчики из 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады. Буквально через два-три часа на крыше Рейхстага на скульптуре конного рыцаря - кайзера Вильгельма по приказу командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии полковника Федора Зинченко было установлено Красное знамя номер пять, которое вошло во все учебники истории. Его водрузили сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, которых сопровождал лейтенант Алексей Берест", - рассказал научный директор РВИО.

Выполнение этого задания, а также водружение других штурмовых флагов прикрывал батальон под командованием капитана Степана Неустроева, который был награжден в 1946 году звездой Героя Советского Союза. Вскоре знамя, которое водрузили Егоров и Кантария, ими же было перенесено непосредственно на купол Рейхстага, и его фотографии, сделанные с самолета, облетели всю мировую прессу.

"Бои были жестокие, мы понесли потери, но фактически пленили весь германский гарнизон, который оборонялся сначала на этажах, потом в подвалах. Мы уничтожили этот гарнизон и ко второму мая полностью овладели Рейхстагом. К нему было настоящее паломничество, расписывались кто мелом, кто краской, кто штыком, писали свои фамилии и имена, слово "Дошли!", названия своих городов, каждый старался оставить свой автограф", - добавил Мягков.

Неосуществленный план

Руководство Советского Союза планировало пронести Знамя Победы в ходе парада на Красной площади в июне 1945 года, однако эту идею осуществить не удалось. "Была мысль пронести это знамя на Параде Победы 24 июня 1945 года, и оно было доставлено в Москву. Знамя по Красной площади должны были пронести Егоров, Кантария и Неустроев, но у них не было достаточной строевой подготовки, более того, у Неустроева было несколько ранений, в том числе в ногу, он хромал, поэтому было решено, что знамя Победы выноситься не будет. Впервые оно появилось на Красной площади в 1965 году, когда проходил парад, а 9 мая стало не просто праздничным, но и выходным днем", - сказал историк.

Как отметил Мягков, со Знаменем Победы связан интересный исторический казус. "У этого знамени внизу не хватает тонкой полоски, буквально несколько сантиметров. Историки долго спорили, но выяснили, что, скорее всего, девушки, которые шили это знамя, вырезали небольшую полоску и разрезали на части, чтобы у них тоже был символ Победы", - подчеркнул собеседник агентства.

Знамя Победы сегодня хранится в Центральном музее Вооруженных сил РФ и считается одним из главных символов не только Великой Отечественной войны, но и всей истории России. Есть копии этого знамени, которые выносятся на Красную площадь во время парадов и на другие торжественные мероприятия.

Капитуляция берлинского гарнизона

На следующий день, 2 мая, произошла капитуляция гарнизона, который защищал Берлин. Ее принял командующий 8-й гвардейской армией генерал Василий Чуйков, который ранее оборонял Сталинград. Во время штурма Берлина ему и его подчиненным весьма пригодился сталинградский опыт боев в городских условиях. Он создавал штурмовые группы, которые действовали смело, решительно и дерзко. Это позволило нам с меньшими потерями овладеть городом.

"В ночь на второе мая немцы сообщили по радио нашим войскам, что они просят прекращения огня в Берлине. Командующий обороной города генерал Гельмут Вейдлинг утром второго мая сдался в плен и подписал приказ о капитуляции, который вскоре был доведен до германских частей, и началась массовая сдача в плен немецких солдат. Практически вся миллионная группировка войск, которая обороняла город, фактически перестала существовать. Порядка 380 тыс. человек было взято в плен, еще 400 тыс. убиты, остальные разбежались по домам, а небольшой части удалось прорваться на запад", - рассказал Мягков.

По его словам, сразу после завершения боев, Красная армия стала решать задачу обеспечения питанием мирного населения города. "2 и 3 мая можно было наблюдать такую картину: прямо на улицах и тротуарах спали советские солдаты, безмерно уставшие от боев, а следом уже шли походные кухни, которые кормили голодных берлинцев - женщин, детей, стариков, поскольку Гитлер бросил их на произвол судьбы. Затем мы стали развертывать и молочные кухни, а продукты для горожан приходилось поставлять из Советского Союза. Таким образом, с нашей стороны все было сделано для того, чтобы мирные жители могли питаться нормально", - добавил научный директор РВИО.