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В ЮАР завершился общенациональный карантин в связи с коронавирусом

ПРЕТОРИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика вышла 1 мая из продолжавшегося пять недель общенационального карантина в связи с пандемией нового коронавируса. Карантин сменяется пакетом мер, среди которых введение по всей стране комендантского часа, он действует с 20:00 до 05:00.

Одновременно президент ЮАР Сирил Рамапоса распорядился направить дополнительно 75 тыс. военнослужащих для поддержания мер по борьбе с пандемией. "Скорость распространения инфекции требует развертывания сил такого масштаба, которого никогда не было в прошлом", - заявила министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Носививе Маписа-Нкакула. По ее словам, военнослужащие будут не только следить за соблюдением гражданами карантинных мер, но и оказывать помощь медицинскому персоналу.

Общенациональный карантин был введен в ЮАР 26 марта, чтобы не допустить взрывного роста числа инфицированных новым коронавирусом. На момент выхода из карантина количество заболевших достигло в стране 5 647, умерли 103 человека. По количеству зараженных новым коронавирусом Южно-Африканская Республика занимает в Африке первое место.

Правительство опасается, что выход из жестких карантинных мер, когда людям было запрещено покидать свои дома за исключением посещения продуктового магазина и аптеки, способен вызвать рост числа инфицированных. Однако у властей не оставалось другого выхода, так как возник риск коллапса как социальной структуры, так и национальной экономики ЮАР.

При этом власти использовали прошедшие пять недель для того, чтобы создать необходимый резерв больничных коек на случай существенного увеличения количества заболевших, а также начать общенациональную программу тестирования для выявления очагов пандемии.

Введен четвертый уровень ограничений

Правительством ЮАР разработан план по постепенному выходу из пандемии, который отличается высокой гибкостью и способен реагировать на изменяющуюся обстановку. Он основан на системе из пяти уровней ограничительных мер. С 1 мая отменен пятый уровень и введен четвертый. Он предполагает определенное смягчение по сравнению с карантином.

Четвертый уровень, наряду с введением комендантского часа, предусматривает обязательное ношение медицинских масок вне дома. Одновременно граждане должны будут находиться в основном в своих домах и покидать их только в случае крайней необходимости, если они не возобновили трудовую деятельность. Однако никаких специальных пропусков не будет, как их не было и при общенациональном карантине. При этом разрешается заниматься спортом, включая бег и велосипед, но только с 06:00 до 09:00 и на расстоянии не более пяти километров от дома.

Общественный транспорт расширит работу, однако только на 70% своей максимальной вместимости и при соблюдении строгих норм по социальному дистанцированию пассажиров.

При четвертом уровне ограничений сохранится запрет на въезд в ЮАР граждан иностранных государств. Воздушное и морское сообщение возобновлено не будет. Сохранится запрет на передвижение людей между провинциями страны, за исключением участия в похоронах.

Запрещены также общественные собрания и религиозные службы. Не откроются фитнес-центры, сохранится запрет на продажу алкоголя. При этом президент ЮАР Сирил Рамапоса дал местным властям право устанавливать свой уровень ограничительных мер в зависимости от складывающейся ситуации и состояния системы здравоохранения. Однако эти действия должны координироваться с общенациональными.

Размораживание экономики

При четвертом уровне ограничений в экономике страны будет трудиться около 40% от общего числа рабочей силы. Возобновится работа в ряде ключевых отраслей. Так, в сфере производства около 20% предприятий смогут выпускать продукцию. В первую очередь это зимняя и детская одежда, одеяла, возобновится производство цемента, деталей для автомобилей, канцелярских товаров. Откроются магазины, продающие товары для детей, в первую очередь одежду. Возобновится торговля товарами, необходимыми в процессе школьного образования. Разрешено также продавать табачные изделия, компьютеры, мобильные телефоны.

Восстановить свою работу в полном объеме смогут открытые шахты и рудники, подземные - только на 50% своей мощности. Возобновится также работа в энергетике, лесном и рыболовном хозяйствах, сфере услуг. Что касается сельского хозяйства, то там работы были разрешены и при максимальном пятом уровне. Откроются рестораны и закусочные, однако они смогут работать только навынос или доставлять готовые блюда потребителям на дом.

При этом каждый производственный и торговый сектор должен выполнять соответствующие предписания министерства здравоохранения в организации трудового процесса. Это касается использования рабочими и служащими медицинских масок, а также требования к проведению тестов на коронавирус и обустройство столовых. Министр торговли и промышленности Эбрахим Патель дал понять, что строгие меры санитарного контроля продлятся в южноафриканской экономике как минимум следующие шесть - восемь месяцев. "Люди должны быть готовы к этому", - указал он.

В результате с введением четвертого уровня ограничений значительное число людей возвращаются к трудовой деятельности. "Это позволит нам перезапустить национальную экономику", - подчеркнул Эбрахим Патель. Правительством также определены сектора, которые смогут возобновить свою активность при дальнейшем снижении ограничительных мер до третьего, второго и первого уровня. Однако когда именно это случится, никто предсказать сейчас не может. Как заметил министр, если произойдет резкое увеличение количества заболевших, то страна вернется в общенациональный карантин.

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