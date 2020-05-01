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В Австрии завершается режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса

ВЕНА, 1 мая. /ТАСС/. Австрийские власти отменяют с 1 мая режим ограничений для выхода из дома, который был введен 16 марта для борьбы с распространением нового коронавируса. Населению теперь предписано до 30 июня соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах в один метр, не собираться на улицах группами более 10 человек, носить защитные маски в общественных местах в помещении. Проводить массовые мероприятия по-прежнему запрещено, говорится в опубликованном в четверг указе Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

Австрия на первом этапе смягчения мер с 14 апреля открыла мелкие магазины, строительные и садоводческие рынки с условием одновременного присутствия ограниченного числа покупателей. На втором этапе открываются крупные магазины и предприятия сферы услуг: парикмахерские, ателье, массажные салоны и так далее. Правда, все они заработают только со 2 мая, потому что 1 мая в Австрии - нерабочий день и государственный праздник по случаю Дня труда. Кроме того, теперь разрешено заниматься отдельными бесконтактными видами спорта на открытом воздухе.

Как отметил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер с 1 мая в стране "завершается действие ограничений, касающихся выхода на улицу". "Меры безопасности сейчас сокращаются до минимума, чтобы позволить восстановить свободу передвижения", - указал он.

Режим самоизоляции действовал в Австрии до конца апреля. Выходить на улицу из дома можно было только в четырех случаях: на неотложную работу, за продуктами или в аптеку, для помощи нуждающимся людям, на прогулку. За это время власти обязали жителей носить защитные маски в магазинах, общественном транспорте и держаться на расстоянии от посторонних. Эти санитарно-гигиенические нормы продолжают действовать на весь период борьбы с пандемией.

Ситуация в здравоохранении

Минздрав Австрии в середине апреля констатировал значительное замедление роста количества заразившихся коронавирусом при стремительном увеличении числа выздоровевших. Австрийское население с самого начала ограничений проявило дисциплину и внимательно следовало указаниям властей. Органы здравоохранения в результате этого зафиксировали, что прирост новых зараженных снизился ниже отметки в 100 человек в день: с 40% в марте до 1% в апреле. По данным на 30 апреля, в этой стране из 15 452 заболевших 12 907 человек выздоровели, 584 умерли.

По словам министра здравоохранения Рудольфа Аншобера, перейти ко второму этапу отмены ограничений в мае стало возможным, потому что процент заболеваемости продолжил снижаться после апрельского этапа послаблений. Тем не менее министр предупредил, что кризис из-за коронавируса еще не закончился. В дальнейшем людям нужно также соблюдать осторожность и меры гигиены. Правительство при необходимости может возобновить ограничения, но развитие ситуации позволяет Австрии рассчитывать на их постепенную отмену.

Что дальше?

Сейчас в Австрии отменены массовые, спортивные мероприятия, образовательные учреждения переведены на дистанционный режим, закрыты объекты культуры, отели, рестораны.

С 4 мая к занятиям в школах смогут поэтапно возвращаться ученики. Сначала к занятиям вернутся школьники старших классов, а с 15 мая при отсутствии роста зараженных - начальные и средние классы. С 29 мая возобновят учебу слушатели профессиональных училищ. Классы должны быть разделены на две группы для соблюдения санитарно-гигиенических норм, предполагается введение посменной формы обучения.

На 15 мая запланирован третий этап - открытие ресторанов, кафе и баров. Их рабочее время будет ограничено с 06:00 до 23:00. Гости должны будут заранее бронировать столики, соблюдать дистанцию от посторонних, столы необходимо будет разместить на расстоянии друг от друга, а персонал обязан будет носить медицинские маски. С 29 мая могут быть открыты гостиницы и другие объекты размещения гостей.

Кроме того, с середины мая планируется открытие музеев, галерей, библиотек, архивов, выставок. Читальные залы и кинотеатры будут закрыты до сентября. Проведение крупных культурных мероприятий и музыкальных фестивалей запрещено до 31 августа.

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