В Башкирии в условиях самоизоляции разрешили выходить из дома для покупки недвижимости

УФА, 1 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции не распространяется для жителей Башкирии, которые вышли из дома для покупки недвижимости. Соответствующие изменения в четверг внес в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса глава республики Радий Хабиров.

Режим самоизоляции в Башкирии, который действовал в республике до особого распоряжения, в четверг продлен до 11 мая.

"Режим самоизоляции не распространяется на следование к объекту строительства многоквартирного дома или иного объекта в целях приобретения недвижимости (при наличии подтверждающих документов и паспорта)", - говорится в документе.

Изменения разрешают работу строительных организаций, организаций, выполняющих проектно-изыскательные работы, экспертизу проектной документации и результатов проектных изысканий, функции службы заказчиков, технических заказчиков. Можно возобновить деятельность организациям, осуществляющим авторский надзор и строительный контроль за ходом строительства, а также организациям, осуществляющим деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Новая редакция документа также предполагает ужесточение ряда ограничений для жителей республики. Например, граждане обязаны повсеместно соблюдать социальное дистанцирование не менее чем 1,5 метра, за исключением нахождения в такси, а также использовать маски вне места своего проживания. Кроме того, на сайте doroga02 можно зарегистрировать одну поездку в день на срок не более 180 минут, в том числе выезд (туда-обратно) на охоту и рыбалку. При этом время в пути в одну сторону должно быть не более 180 минут.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.