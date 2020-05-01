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Пандемия коронавируса нового типа

Послы ФРГ, Австрии и Швейцарии в РФ передали помощь москвичам, пострадавшим от пандемии

Продукты питания и средства индивидуальной защиты будут распределены среди нуждающихся через Мальтийскую службу помощи

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр, посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер и посол Швейцарии в РФ Ив Россье передали москвичам, наиболее пострадавшим от коронавируса, продукты питания и средства индивидуальной защиты. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении германского диппредставительства на странице в Facebook.

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"Они будут распределены среди нуждающихся через Мальтийскую службу помощи, которая в настоящее время поддерживает 4 тыс. московских семей", - говорится в сообщении.

Эта помощь была получена от сотрудников трех посольств, а также приобретена на средства, вырученные на прошедшем в посольстве Германии в декабре рождественском базаре .

"Быть с людьми и в добрые, и в трудные времена! Для нас важно проявить солидарность с жителями города, в котором мы живем и работаем в качестве дипломатов, солидарность с москвичами, которые особенно сильно пострадали от коронавируса. И именно тогда, когда приходится держать физическую дистанцию", - отметили иностранные дипломаты. "Это не последняя наша совместная благотворительная акция - вскоре последуют и другие", - добавили они.

Кроме того, послы Германии, Австрии и Швейцарии выразили признательность благотворительному фонду "Мальтийская служба помощи", сотрудники и волонтеры которого уже не одно десятилетие помогают нуждающимся (с 1991 года фонд поддержал почти 100 тыс. семей).

Теги
АвстрияГерманияРоссияШвейцарияПандемия коронавируса нового типа
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