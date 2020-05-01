Посольство РФ в Вашингтоне призвало США отказаться от искажения фактов о Второй мировой

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в США призвало американскую сторону отказаться от программ, направленных на искажение исторических фактов о решающем вкладе народов СССР в победу над нацизмом и прекращение Холокоста. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на странице российской дипмиссии в Facebook.

"В 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста, - указывается в заявлении посольства России в Вашингтоне. - Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ".

В российской дипмиссии обратили внимание на то, что посольство США в Венгрии начало отбор проектов и программ, объединенных общей темой - "Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия - долгая дорога к свободе". Американским и венгерским организациям и частным лицам предлагается к 1 июня направить заявки на участие в программе, из которых отобраны будут не более пяти. Авторы этих проектов получат от $2 тыс. до $25 тыс. на их реализацию.

От соискателей, согласно опубликованному на сайте американского посольства документу, требуется при составлении заявки "тщательно соблюдать инструкции". Так, среди прочего американская сторона требует, чтобы авторы проектов заострили внимание на историях, которые описывали бы "жестокость и коллаборационизм в разгар Холокоста и Второй мировой войны, а также в условиях тирании Советского Союза".

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал американскую сторону общими усилиями защищать историческую правду о Второй мировой войне и противостоять попыткам искажения фактов той поры. "Бережно хранить память о бессмертном подвиге величайшего поколения победителей - наш общий долг. Мы должны совместными усилиями защищать честь ветеранов, историческую правду и бороться с участившимися попытками исказить факты о событиях тех лет", - говорилось в тексте приветственного слова Антонова по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Подготовлено это приветствие было для специального издания, выпущенного порталом Russia Beyond и посвященного 75-летию Победы.