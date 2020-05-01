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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что Китай не пригласил организацию к расследованию по коронавирусу

Представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа сообщил, что организация убеждена в животном происхождении вируса

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на свои запросы, не получили от Китая приглашения принять участие в расследовании об истоках коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг в интервью британскому телеканалу Sky News представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа.

"Мы знаем, что ведется определенное национальное расследование, но на этом этапе мы не были приглашены принять в нем участие. ВОЗ делает запросы в [государственный] комитет по делам здравоохранения и к властям. Истоки вируса очень важны, взаимодействие между животным и человеком очень важно и должно быть изучено", - сказал эксперт. "Мы должны знать как можно больше, чтобы предотвратить повторное возникновение вируса", - добавил Галеа.

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Он сообщил, что с учетом всех имеющихся данных ВОЗ убеждена в том, что вирус имеет животное происхождение, а не был создан человеком. В то же время Галеа отметил, что эксперты организации со штаб-квартирой в Женеве не имеют доступа в лаборатории в Ухане. "Записи из лабораторного журнала должны были бы быть частью любого полноценного доклада, любого полноценного изучения истоков [вируса]", - сказал эксперт.

Недостаток информации

Галеа не исключил, что Китай не предоставлял организации информации во всей полноте с самого начала вспышки. В качестве примера он рассказал о том, что с 3 по 16 января, когда в Ухане предположительно набирала обороты вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, китайские власти сообщили о 41 случае инфицирования.

"Возможно ли, что там был всего 41 случай за это время? Я так не думаю. Маловероятно, что при подобной эпидемии цифра оставалась неизменной и равнялась 41 [случаю]. Были ли еще случаи? Это тот вопрос, на который Китаю нужно будет ответить", - отметил Галеа.

В середине апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Журналисты Fox News выступили с данным утверждением со ссылкой на неназванные источники. В публикации отмечалось, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Данный сотрудник, согласно приведенной версии, позже заразил жителей Уханя. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что версию о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане наряду с другими проверяет разведка США.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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