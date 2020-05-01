Британский эксперт предположила, что дети не являются переносчиками коронавируса

"Не похоже, что дети являются переносчиками вируса. Свидетельства указывают на то, что дети, особенно маленького возраста, менее всего затронуты этой проблемой. У них меньше вероятность получить серьезную инфекцию и, с точки зрения контроля за общественным здоровьем, меньше вероятность быть переносчиками", - сказала эксперт.

Издание в связи с этим упоминает, что ранее на этой неделе швейцарские власти заявили, что дети младше 10 лет могут обнимать своих дедушек и бабушек, так как они не представляют угрозы для пожилых родственников. Вместе с тем в статье приводится информация о результатах проведенного в Германии исследования. В нем говорится о том, что хотя симптомы коронавирусной инфекции у детей не столь выражены, как у взрослых, концентрация вируса в их организме столь же велика, как и у взрослых. На практике это может означать, что они могут быть столь же заразны.

Все эти аспекты должны быть приняты в расчет при принятии властями разных стран решений о том, возобновлять или нет школьные занятия, прерванные на время карантина. В Швейцарии планируется открыть школы 11 мая, однако британское правительство пока не называло даже примерной даты, когда школьники смогут вернуться за парты.