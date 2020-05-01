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В России ущерб от несанкционированных палов травы превысил 900 тыс. рублей

По данным МЧС, с начала года от этого пострадали более 20 населенных пунктов

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Ущерб от несанкционированных палов травы в России с начала текущего года приблизился к 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России, отвечая на соответствующий запрос.

"Ущерб [с начала года от несанкционированных палов травы] подсчитывается, но уже сейчас он превышает 900 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В эту сумму в том числе входят потери от сгоревшего имущества. Как сообщили в МЧС, с начала 2020 года более 20 населенных пунктов пострадали в результате палов травы. На их территориях огнем повреждено порядка 150 строений.

Как сообщил ранее глава МЧС Евгений Зиничев, пожароопасный сезон начался раньше среднемноголетних значений. Он назвал критической ситуацию в Сибири и на Дальнем Востоке.

По информации МЧС России, росту числа палов сухой травы способствует нарушение гражданами режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса, и оставленные без присмотра дети. Кроме того, росту числа таких пожаров способствует ранняя весна и теплая погода.

Согласно прогнозу Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, с 27 апреля по 11 мая прогнозируется высокая вероятность перехода очагов природных пожаров, в том числе от палов сухой растительности, на населенные пункты и объекты экономики в ряде регионов страны. При установившейся сухой и теплой погоде, несмотря на складывающуюся эпидемиологическую обстановку, возрастает число отдыхающих на природе, что повлечет за собой увеличение количества очагов природных пожаров в непосредственной близости от населенных пунктов, говорится в прогнозе.

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