Пассажиров рейсов на Сахалин начали проверять на коронавирус в аэропортах вылета

"Беспрецедентное для страны решение - организовать экспресс-тестирование пассажиров, направляющихся в регион, озвучил губернатор Валерий Лимаренко во время прямой линии. Спустя сутки первая бригада сахалинских медиков уже начала проводить исследования. Первыми точками стали аэропорты Новосибирска и Владивостока", - говорится в сообщении.

ТАСС, 1 мая. Бригады медицинских работников из Сахалинской области прибыли в Новосибирск и Владивосток для проведения тестирования на коронавирус пассажиров, вылетающих в регион. В ближайшее время аналогичная работа развернется в Москве, Хабаровске и Петропавловске-Камчатском, сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

В среду в 23:00 из Новосибирска на остров отправился первый самолет с обследованными пассажирами - тестирование прошли 48 человек. В пятницу утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса, так как тестирование показало положительный результат. Отмечается, что для направления в другие регионы отбирались опытные медики, которые уже проводили такую работу в аэропорту Южно-Сахалинска.

В ближайшее время подобные исследования организуют также в Москве, Хабаровске и Петропавловске-Камчатском. Тестирование пассажиров продолжат и в аэропорту Южно-Сахалинска. При этом остается в силе требование по соблюдению 14-дневной самоизоляции для всех прибывших в регион. Пассажиры должны сдать мазки и пройти КТ-диагностику.

В Сахалинской области с коронавирусной инфекцией борются шесть человек. Еще 19 пациентов уже выздоровели и в разное время были выписаны из больницы. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции. Планируется, что он продлится до 11 мая включительно.

Коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.