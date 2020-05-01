В Камчатском крае прошло первомайское онлайн-шествие

ТАСС, 1 мая. Праздничное первомайское онлайн-шествие прошло в Камчатском крае на специально созданном для этого сайте.

"Первомай для нас - это яркая праздничная демонстрация и приподнятое настроение. Сегодня мы не можем выйти на улицы и вместе провести этот день, но пускай это не станет препятствием для радости. Хочу призвать трудовые коллективы объединиться онлайн! Ждем от вас веселые и творческие видео-открытки", - приводится на сайте слова врио главы региона Владимира Солодова.

Шествие организовано в форме сменяющих друг друга видеороликов с поздравлениями от министерств и ведомств Камчатки, а также представителей трудовых коллективов. Сред них дорожные строители, представители учреждений культуры, спортсмены, фермеры, работники рыбозаводов.

Также на сайте можно увидеть размещенные пользователями Instagram поздравления с хэштэгом #ВиртуальныйПервомай и исторические фотографии, сделанные на Камчатке 1 мая в разные годы.

Аналогичные акции состоятся сегодня и в других регионах Дальнего Востока. Например, в Приморье на протяжении двух часов на нескольких платформах в сети интернет пройдет трансляция, в которой примут участие жители края.