В Роспотребнадзоре рассказали, что покупатель может вернуть некачественные лекарства

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Потребитель может вернуть лекарственный препарат в аптеку, если он не соответствует показателям качества, установленным нормативной документацией. Такое разъяснение опубликовал в пятницу Роспотребнадзор на своем сайте.

"Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца)", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор уточняет, что некачественным является препарат, который не соответствует показателям, установленным нормативной документацией. Как правило, подавляющее большинство потребителей не может самостоятельно определить качество лекарства, так как подобные исследования проводятся экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Потребитель вправе запросить у аптечной организации декларацию на соответствие качеству препарата или специальный сертификат.

Раннее в связи с пандемией коронавируса был расширен список лекарственных средств, доступных к дистанционной продаже. В него вошли некоторые рецептурные препараты.