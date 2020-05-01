В 60 регионах России ввели особый противопожарный режим

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на посещение лесов, введен в 60 из 85 российских регионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России, отвечая на соответствующий запрос агентства.

"В настоящее время особый противопожарный режим действует в 60 субъектах РФ", - сказали в пресс-службе.

Особый противопожарный режим вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой растительности и другое использование открытого огня.

"Разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора могут спровоцировать неконтролируемые палы. В условиях повышенной пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима крайне важно придерживаться мер пожарной безопасности, введенных органами исполнительной власти субъектов РФ", - отметили в МЧС. Как показывает практика, пренебрежение правилам пожарной безопасности становится причиной трагедии, сказали в министерстве.

При введении особого противопожарного режима гражданам запрещается разводить костры под кронами хвойных деревьев, на торфяниках, при поступлении информации о возможном сильном ветре, а также в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

В МЧС предупредили, что за нарушение требований пожарной безопасности для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, должностных лиц - от 6 тыс. до 15 тыс. рублей, юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.